На війні загинув 2-разовий чемпіон Європи з важкої атлетики Олександр Пєлєшенко

На фронті загинув 2-разовий чемпіон Європи з важкої атлетики Олександр Пєлєшенко. Про це повідомив член Федерації важкої атлетики Віктор Слободянюк.

“Захищаючи Україну від загарбників, сьогодні, 6 травня, героїчно загинув Заслужений майстер спорту України, дворазовий чемпіон Європи (2016, 2017), учасник Олімпійських ігор з важкої атлетики Олександр Пєлєшенко”, – повідомив Слободянюк.

На момент загибелі Пєлєшенку було 30 років. На великих міжнародних турнірах важкоатлет виступав у період з 2015 до 2017 років, після чого у 2018-му його відсторонили від змагань через позитивний допінг-тест, який виявив в його організмі заборонену речовину хлорталідон. Відсторонення важкоатлета спливало у 2026 році.