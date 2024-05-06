Спорт

На війні загинув 2-разовий чемпіон Європи з важкої атлетики Олександр Пєлєшенко

6 Травня 2024 15:07
війна
Олександр Пєлєшенко, 2-разовий чемпіон Європи / Фото: Getty Images

На фронті загинув 2-разовий чемпіон Європи з важкої атлетики Олександр Пєлєшенко. Про це повідомив член Федерації важкої атлетики Віктор Слободянюк.

“Захищаючи Україну від загарбників, сьогодні, 6 травня, героїчно загинув Заслужений майстер спорту України, дворазовий чемпіон Європи (2016, 2017), учасник Олімпійських ігор з важкої атлетики Олександр Пєлєшенко”, – повідомив Слободянюк.

На момент загибелі Пєлєшенку було 30 років. На великих міжнародних турнірах важкоатлет виступав у період з 2015 до 2017 років, після чого у 2018-му його відсторонили від змагань через позитивний допінг-тест, який виявив в його організмі заборонену речовину хлорталідон. Відсторонення важкоатлета спливало у 2026 році.


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