На трьох АЕС спрацював аварійний захист, всі енергоблоки відключені

Сьогодні, 23 листопада 2022 року, через зниження частоти в енергосистемі України на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС спрацював аварійний захист, внаслідок чого всі енергоблоки були автоматично відключені.

Про це повідомляє Енергоатом.

Наразі станції працюють у проєктному режимі, без генерації в енергосистему. Радіаційний фон на майданчиках АЕС і прилеглих територіях не змінився, всі показники в нормі.

Щойно нормалізується робота енергосистеми, видача електроенергії з АЕС буде поновлена. Також через зниження частоти було зупинено живлення власних потреб Запорізької АЕС із енергосистеми.

Станція перейшла в режим повного блекауту. Всі дизель-генератори – в роботі. Радіаційний фон на майданчику ЗАЕС залишається в нормі.