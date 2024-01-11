Суспільство

На території України перебувають 462 тисячі російських окупантів — ГУР

11 Січня 2024 08:02
читать на русском →
війна, гур

За даними української розвідки, на території України перебувають 462 тисячі російських окупантів.

Про це повідомив заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький у подкасті (не)Безпечна країна для УП.

За даними ГУР, сухопутне угруповання військ РФ, яке воює проти України, налічує 462 тисячі осіб.

Скібіцький зазначив, що укомплектованість ворожих підрозділів водночас становить 92−95%.

Крім того, на тимчасово окупованих територіях діють 35 тисяч представників Росгвардії.

«Були моменти, коли укомплектованість знижувалася до 89−90%, але за рахунок продовження мобілізації їм вдається підтримувати це угруповання саме на такому рівні – 92−95%», — розповів представник ГУР.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
11 Січня 2024 12:05

Естонія надасть Україні допомогу до 2027 року на суму €1,2 млрд
11 Січня 2024 11:45

Суд заарештував майно скандального бізнесмена Гринкевича, – ЗМІ
11 Січня 2024 10:09

Bloomberg: Білий дім підтримує конфіскацію активів РФ на користь України
11 Січня 2024 08:20

Зеленський прибув до Естонії
11 Січня 2024 07:37

Генштаб: РФ наступає по всьому фронту
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Безугла закрила Раду
Юрій САПРОНОВ

Ярмарок марнославства
Андрій ОНІСТРАТ

Війну фізично ведуть непрофесійні військові
Ігор ЧЕРНЯК

Про Харків. Без прикрас
Юрій САПРОНОВ

Гітлер не руйнував історичний центр Харкова
Віталій ПОРТНИКОВ

Зарплат без допомоги не буде
усі думки