На території України перебувають 462 тисячі російських окупантів — ГУР

За даними української розвідки, на території України перебувають 462 тисячі російських окупантів.

Про це повідомив заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький у подкасті (не)Безпечна країна для УП.

За даними ГУР, сухопутне угруповання військ РФ, яке воює проти України, налічує 462 тисячі осіб.

Скібіцький зазначив, що укомплектованість ворожих підрозділів водночас становить 92−95%.

Крім того, на тимчасово окупованих територіях діють 35 тисяч представників Росгвардії.

«Були моменти, коли укомплектованість знижувалася до 89−90%, але за рахунок продовження мобілізації їм вдається підтримувати це угруповання саме на такому рівні – 92−95%», — розповів представник ГУР.