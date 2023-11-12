Політика

На таврійському напрямку ворог завдав 30 авіаударів

12 Листопада 2023 09:59
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війна

Противник збільшив кількість авіаударів. Зокрема, із застосуванням керованих авіабомб.

Про це повідомляє командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Сил оборони України Олександр Тарнавський.

На таврійському напрямку ворог завдав 30 авіаударів, провів 48 бойових зіткнень та здійснив 712 артобстрілів.

Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1067 вогневих завдань.

Загальні втрати ворога склали 572 особи.

Знищено 32 одиниці військової техніки. Зокрема, 2 танки, 14 ББМ, 3 артсистеми, 2 ПТРК, 7 БпЛА, 1 автомобіль та 3 одиниці спецтехніки. Також знищено 4 склади боєприпасів та ще один важливий об’єкт противника. Ще 21 одиницю військової техніки ворога пошкоджено.


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