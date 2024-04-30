Суспільство

На Сумському напрямку воїни ССО вразили два ворожі “Буки”

30 Квітня 2024 17:18
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Сил спеціальних операцій уразили два російських зенітно-ракетних комплексів “Бук”. Цілі було виявлено на Сумському напрямку, повідомила пресслужба ССО.

“Оператори одного з підрозділів ССО під час розвідувальних дій на Сумському напрямку виявили зенітно-ракетний комплекс «Бук», який перебував на пусковій позиції. По ворожій цілі було завдано вогневого ураження ударними дронами”, – йдеться у повідомленні.

На евакуацію виведеного з ладу ЗРК прибув ще один “Бук”, по якому завдали повторного удару. Відтак, уражено два зенітно-ракетних комплекси росіян.


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