Суспільство

На Сумщині окупанти обстріляли молоковоз, водій та пасажирка загинули

2 Квітня 2023 16:39
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суми, загиблі, обстріл

2 квітня окупанти прицільно обстріляли автомобіль-молоковоз, що рухався по дорозі в с. Бунякине Новослобідської територіальної громади Конотопського району.

Від отриманих поранень водій та пасажирка загинули, повідомляє Офіс Генпрокурора.

Після належної фіксації наслідків обстрілу та вилучення доказів матеріали кримінального провадження будуть передані до Управління СБУ в Сумській області.

За процесуального керівництва Конотопської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).


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