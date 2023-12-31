На Сході окупанти знову активно застосовують керовані авіабомби

16 авіаударів за добу – російські окупанти знову активно застосовують керовані авіабомби. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Сил оборони України Олександр Тарнавський. За його словами, всі, крім одного авіаудару, прийшлися на Донеччині.

“Кількість піхотних атак залишається на тому ж рівні. Найбільш активний ворог поблизу Авдіївки та на Марїнському напрямку“, – написав він у Telegram.

Загалом противник провів 32 бойових зіткнення, здійснив 864 артобстріли та 1 ракетний удар.

Загальні втрати російських загарбників минулої доби склали 466 осіб та 52 одиниці військової техніки. Злетіли у повітря 4 склади боєприпасів ворога.