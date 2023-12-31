Суспільство

На Сході окупанти знову активно застосовують керовані авіабомби

31 Грудня 2023 10:43
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війна

16 авіаударів за добу – російські окупанти знову активно застосовують керовані авіабомби. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Сил оборони України Олександр Тарнавський. За його словами, всі, крім одного авіаудару, прийшлися на Донеччині.

“Кількість піхотних атак залишається на тому ж рівні. Найбільш активний ворог поблизу Авдіївки та на Марїнському напрямку“, – написав він у Telegram.

Загалом противник провів 32 бойових зіткнення, здійснив 864 артобстріли та 1 ракетний удар.

Загальні втрати російських загарбників минулої доби склали 466 осіб та 52 одиниці військової техніки. Злетіли у повітря 4 склади боєприпасів ворога.


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