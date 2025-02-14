Суспільство

На щиті: в Україну повернули тіла 757 загиблих військових
14 Лютого 2025 14:04
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Повернення в Україну 757 загиблих військових / Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Повернення в Україну 757 загиблих військових / Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 757 полеглих захисників, серед яких – загиблі на шести напрямках фронту.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

В Україну вдалося повернути загиблих військових:

  • Курахівського напрямку;
  • Покровського напрямку;
  • ⁠Бахмутського напрямку;
  • Вугледарського напрямку;
  • Луганського напрямку;
  • Запорізького напрямку;
  • з моргів на території РФ.

Перевезення репатрійованих полеглих військових здійснює особовий склад Збройних Сил України. Тіла транспортують до визначених державних спеціалізованих установ та передають загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ.

“Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих”, – йдеться в повідомленні.

В Україну повернули тіла 757 загиблих військових / Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

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