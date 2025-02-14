На щиті: в Україну повернули тіла 757 загиблих військових

За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 757 полеглих захисників, серед яких – загиблі на шести напрямках фронту.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

В Україну вдалося повернути загиблих військових:

Курахівського напрямку;

Покровського напрямку;

⁠Бахмутського напрямку;

Вугледарського напрямку;

Луганського напрямку;

Запорізького напрямку;

з моргів на території РФ.

Перевезення репатрійованих полеглих військових здійснює особовий склад Збройних Сил України. Тіла транспортують до визначених державних спеціалізованих установ та передають загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ.

“Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих”, – йдеться в повідомленні.