На щиті: в Україну повернули тіла 757 загиблих військових

За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 757 полеглих захисників, серед яких – загиблі на шести напрямках фронту.
Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
В Україну вдалося повернути загиблих військових:
- Курахівського напрямку;
- Покровського напрямку;
- Бахмутського напрямку;
- Вугледарського напрямку;
- Луганського напрямку;
- Запорізького напрямку;
- з моргів на території РФ.
Перевезення репатрійованих полеглих військових здійснює особовий склад Збройних Сил України. Тіла транспортують до визначених державних спеціалізованих установ та передають загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ.
“Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих”, – йдеться в повідомленні.