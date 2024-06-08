На прем’єр-міністра Данії напали в Копенгагені

На прем’єр-міністра Данії Метте Фредеріксен напав чоловік на площі в Копенгагені, повідомив її офіс. Лідери ЄС поспішили засудити атаку.

У повідомленні офісу йдеться, що Фредеріксен була “шокована” тим, що трапилося, але інших подробиць не наводять.

“Прем’єр-міністр Метте Фредеріксен зазнала побиття з боку чоловіка в п’ятницю ввечері на площі Культорвет у Копенгагені. Згодом чоловіка було заарештовано”, – йдеться в повідомленні.

Інциденту передувала серія атак на політиків, які представляють різні елементи політичного спектра, на роботі або під час передвиборчої кампанії в Німеччині напередодні виборів до Європарламенту.

15 травня у прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо вистрілили чотири рази з близької відстані, коли він вітав прихильників після засідання уряду в місті Хандлова.

Після замаху Фіцо доправили в лікарню, де йому провели дві складні операції.

Глава Європейської ради Шарль Мішель і голова Європарламенту Роберта Метсола засудили атаку на Фредеріксен.

Метсола побажала главі данського уряду “триматися”, заявивши в соціальній мережі Х, що “насильству немає місця в політиці”.

Мішель висловив обурення нападом.

“Я рішуче засуджую цей боягузливий акт агресії”, – заявив глава Європейської ради в соціальній мережі Х.

Поліція Копенгагена підтвердила, що інцидент за участю прем’єр-міністра мав місце, але не навела деталей.

“У цій справі заарештовано одну людину, і зараз ми проводимо розслідування. Наразі у нас немає додаткових коментарів у цій справі”, – заявила поліція в соціальній мережі X.

“Повинен сказати, що це вразило всіх людей з її оточення”, – написав у соціальних мережах міністр у справах довкілля Данії Магнус Хеуніке.

“Подібне не повинно відбуватися в нашій прекрасній, безпечній і вільній країні”, – сказав він.