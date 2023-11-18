На польському кордоні “застрягли” близько 2800 вантажівок

На українсько-польському кордоні, у трьох пунктах пропуску, зафіксовано нагромадження близько 2800 вантажівок. Про це повідомив Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, під час телемарафону “Єдині новини”.

За його словами, станом на ранок черги утворилися переважно в трьох напрямках: у пункті пропуску Краківець – близько 1200 вантажівок, у Ягодині – 1100 та навпроти Рава-Руської – 500, пише Ліга.

Пропуск транспорту через кордон відбувається обмежено, з дозволу лише на кілька вантажівок за годину. Зазначено, що перевізники вже обирають альтернативні маршрути, що спричиняє зростання числа транспортних засобів у інших пунктах пропуску, зокрема, на Шегині, де перебуває близько 1200 вантажівок.

Демченко висловив сподівання на швидке вирішення ситуації, але наголосив, що учасники акції планують продовжувати свої дії щонайменше до кінця року. Поки що заходи, представлені Україною, включають у себе перемовини для досягнення компромісу, але польська сторона на це не йде.

Рух автобусів та легкових автомобілів через кордон не обмежений, і вони можуть вільно перетинати його.

На кордоні зі Словаччиною, наразі, рух для автомобілів не ускладнений, і за інформацією словацьких колег, поки немає підтверджень про можливі обмеження руху для вантажівок на їхній території, уточнив Демченко.