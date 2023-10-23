Суспільство

На півночі України почали розгортати нові вогневі групи ППО

23 Жовтня 2023 15:51
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ппо

На півночі України триває підготовка та формування нових вогневих груп протиповітряної оборони.

Про це заявив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Такі вогневі групи цілодобово несуть службу на загрозливих напрямках для збивання російських крилатих ракет і безпілотників.

За словами командувача, “у Північній операційній зоні досить ефективно триває формування та підготовка нових мобільних вогневих груп протиповітряної оборони”.

Зазначається, що росіяни розраховують на те, що для збиття їхніх БПЛА буде витрачено запас високовартісних зенітних ракет.

“Натомість зенітна кулеметна установка дозволяє вирішити бойове завдання з використанням відносно недорогого боєкомплекту”, — йдеться в повідомленні.


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