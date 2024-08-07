Техно

На озброєнні ЗСУ з’явиться вогнемет українського виробництва
7 Серпня 2024 16:21
читать на русском →
зброя
Українські вогнеметники / Фото: ОТУ "Північ"

Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у військах вітчизняний піхотний реактивний вогнемет (РПВ), назва якого не розкривається.

Як повідомляє пресслужба Міноборони, РПВ призначений для ураження вогневих точок супротивника, легкоброньованої та автомобільної техніки ворога.

Також із вогнемета можна знищувати живу силу ворога за укриттями, перепонами та на відкритій місцевості.

Вогнемет оснащений реактивною гранатою зі спеціальною термобаричною сумішшю. За своєю фугасною дією вибух цієї гранати еквівалентний детонації артилерійського снаряда великого калібру.

У місці її влучання з’являється шар вогню об’ємом близько п’ятнадцяти кубічних метрів і утворюється область підвищеного тиску. Температура горіння становить майже 2500 градусів.

Небезпека для живої сили ворога зберігається на відстані понад півсотні метрів від епіцентру вибуху.

Особливо ефективним є використання вогнемета під час штурмових дій у міському середовищі: на ділянках з капітальною забудовою, заглибленими укриттями тощо.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
7 Серпня 2024 17:38

Україна почала транскордонний наземний наступ на територію Росії, – NYT
7 Серпня 2024 17:49

Українську спортсменку змусили зафарбувати напис “я – українка” на Олімпіаді-2024
7 Серпня 2024 17:15

На Сумщині оголосили евакуацію із 23 населених пунктів
7 Серпня 2024 15:59

Підтверджено факт чергового жорстокого вбивства українського військовополоненого
7 Серпня 2024 15:20

Беленюк і Насібов вийшли до півфіналу Олімпіади-2024
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
Юрій САПРОНОВ

Сколько будет длиться война, я отвечу – пока жив Путин
Юрій САПРОНОВ

Я тут. Харьков это мой дом. Я не уеду
Ігор ЧЕРНЯК

Лонгрід про важливе
усі думки