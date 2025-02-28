На Одещині затримали організаторів фінансової піраміди “VinEco” та “Vinex Тrade”, які ошукали людей на сотні тисяч доларів

Поліція затримала трьох організаторів фінансової піраміди “VinEco” та “Vinex Trade”, які ошукали громадян на сотні тисяч доларів.

Про це повідомляє Поліція Одеської області.

Як повідомили правоохоронці, шахрайську схему створив 28-річний житель Березівщини (Одеська область), залучивши до неї двох жінок 55 та 61 років. Вони переконували людей вкладати гроші під обіцянки високих прибутків.

Для правдоподібності аферисти спочатку виплачували вкладникам невеликі суми, використовуючи кошти інших ошуканих осіб.

За даними слідства, у 2022-2024 роках жертвами шахраїв стали сотні людей. Наразі відомо про сімох потерпілих із загальними збитками понад 200 тисяч доларів.

Під час обшуків на Одещині та Київщині вилучено техніку, документи, телефони, автомобілі та готівку.

Обшуки у організаторів фінансової піраміди “VinEco” та “Vinex Тrade” / Фото: Нацполіція

Затриманим повідомлено про підозру в шахрайстві у великих розмірах (ч. 2, 4, 5 ст. 190 КК України), їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Поліція просить інших потерпілих звертатися за телефонами: 102, (04877) 9 42 52, (067) 910 35 29.