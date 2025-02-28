Кримінал

На Одещині затримали організаторів фінансової піраміди “VinEco” та “Vinex Тrade”, які ошукали людей на сотні тисяч доларів
28 Лютого 2025 16:11
читать на русском →

Поліція затримала трьох організаторів фінансової піраміди “VinEco” та “Vinex Trade”, які ошукали громадян на сотні тисяч доларів.

Про це повідомляє Поліція Одеської області.

Як повідомили правоохоронці, шахрайську схему створив 28-річний житель Березівщини (Одеська область), залучивши до неї двох жінок 55 та 61 років. Вони переконували людей вкладати гроші під обіцянки високих прибутків.

Для правдоподібності аферисти спочатку виплачували вкладникам невеликі суми, використовуючи кошти інших ошуканих осіб.

За даними слідства, у 2022-2024 роках жертвами шахраїв стали сотні людей. Наразі відомо про сімох потерпілих із загальними збитками понад 200 тисяч доларів.

Під час обшуків на Одещині та Київщині вилучено техніку, документи, телефони, автомобілі та готівку.

Обшуки у організаторів фінансової піраміди “VinEco” та “Vinex Тrade” / Фото: Нацполіція

Затриманим повідомлено про підозру в шахрайстві у великих розмірах (ч. 2, 4, 5 ст. 190 КК України), їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Поліція просить інших потерпілих звертатися за телефонами: 102, (04877) 9 42 52, (067) 910 35 29.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
28 Лютого 2025 15:37

Російські війська намагаються прорватися на Сумщину
28 Лютого 2025 15:56

Уряд оновив порядок бронювання військовозобов’язаних
28 Лютого 2025 14:30

СБУ затримала у Харкові співробітницю колишньої МСЕК: лікарку підозрюють в фальсифікації діагнозів   
28 Лютого 2025 14:05

Троє цивільних загинули та двоє зазнали поранень внаслідок обстрілів Донеччини
28 Лютого 2025 13:21

На Донеччині знищено російський склад термобаричних боєприпасів: Генштаб оприлюднив відео
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігаль ЛЕВІН

В моменте мы часто не ощущаем реальности процессов и их цены
Ігор ЧЕРНЯК

Не чекайте, поки нове 24-е лютого знов постукає у ваші двері!
Юрій САПРОНОВ

Дайте нам чесну інформацію
Денис ПРОКОПЕНКО

Безнадія починається там, де люди під тиском обставин відмовляються боротись за своє
Ігор ЧЕРНЯК

“Слабкі місця” нашої позиції
Лана ЗЕРКАЛЬ

50% стали каменем спотикання у спілкуванні між Україною та США
усі думки