На Одещині прикордонники затримали чергову партію ухилянтів

Чотирьох громадян України, які намагались незаконно перетнути державний кордон, затримали прикордонники Білгород-Дністровського загону в місті Татарбунари.

Як з’ясувалось, жителі Київської, Одеської та Сумської областей відшукали телеграм-канал з порадами про незаконний виїзд до Молдови, повідомляє пресслужба ДПСУ.

Цінник консультаційних послуг для такої подорожі складав від 3 до 5 тисяч доларів США.

Отримавши інструкцію до дій, чоловіки прибули в населений пункт у контрольованому прикордонному районі та очікували подальших вказівок.

Але подорож ухилянтів завершилась у прикордонному підрозділі.

Стосовно затриманих складено протоколи за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», рішення за якими прийме суд.