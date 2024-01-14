Кримінал

На Одещині прикордонники затримали чергову партію ухилянтів

14 Січня 2024 11:11
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ухилянти

Чотирьох громадян України, які намагались незаконно перетнути державний кордон, затримали прикордонники Білгород-Дністровського загону в місті Татарбунари.

Як з’ясувалось, жителі Київської, Одеської та Сумської областей відшукали телеграм-канал з порадами про незаконний виїзд до Молдови, повідомляє пресслужба ДПСУ.

Цінник консультаційних послуг для такої подорожі складав від 3 до 5 тисяч доларів США.

Отримавши інструкцію до дій, чоловіки прибули в населений пункт у контрольованому прикордонному районі та очікували подальших вказівок.

Але подорож ухилянтів завершилась у прикордонному підрозділі.

Стосовно затриманих складено протоколи за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», рішення за якими прийме суд.


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