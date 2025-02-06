Кримінал

На Одещині двоє підлітків намагались пустити під укіс вантажний потяг
6 Лютого 2025 13:13
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Затримані російські диверсанти / Фото: СБУ
Затримані російські диверсанти / Фото: СБУ

СБУ запобігла диверсії російських спецслужб на залізниці в Одеській області. 

Як розповіли у прес-центрі СБУ, двоє агентів РФ намагалися пустити під укіс вантажний потяг, розбираючи колію та вбиваючи в її стики металеву арматуру.

Зловмисників затримали на місці злочину. Ними виявилися 17- та 18-річні місцеві жителі, які шукали “легкі” гроші в проросійських Телеграм-каналах. Там їх завербував представник спецслужб РФ.

Спроба диверсії на залізничній колії / Фото: СБУ

Фігурантам повідомлено про підозру в диверсії (ч. 2 ст. 113 ККУ). Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації за держзраду (ч. 2 ст. 111 ККУ).

Вони перебувають під вартою і можуть отримати довічне ув’язнення з конфіскацією майна.


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