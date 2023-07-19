Суспільство

На Миколаївщині затримали російську шпигунку

19 Липня 2023 10:58
читать на русском →
шпигун, сбу, миколаїв

Служба безпеки України затримали жительку Миколаєва, яка збирала та передавала російським спецслужбам через родича з Криму координати адмінбудівель місцевих органів виконавчої влади, а також дані про місця дислокації й техніки ЗСУ. Інформаторці загрожує до 12 років в’язниці.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“Контррозвідники Служби безпеки запобігли новій спробі рашистів отримати координати будівель, куди тимчасово передислокувалися військово-цивільні адміністрації та підрозділи Сил оборони на Миколаївщині”, – йдеться у повідомленні.

Розвідінформація потрібна була російським загарбникам для підготовки нової серії повітряних ударів по українських об’єктах у Миколаївській області. 

Основним завданням агентки було встановлення точних координат адмінбудівель місцевих органів виконавчої влади і часових інтервалів максимальної присутності там посадовців.

Також вона намагалась виявити можливі позиції далекобійної артилерії ЗСУ, у тому числі реактивних артсистем HIMARS, які залучені до бойових операцій українських військ на південному напрямку.

“Зв’язковим” зрадниці виявився її близький родич, який раніше проходив службу у розформованому спецпідрозділі “Беркут”, а наразі перебуває у складі окупаційної поліції РФ у тимчасово захопленому Криму.

Під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон із доказами листування з представником російської спецслужби.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру. Наразі зловмисниці обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. 


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
19 Липня 2023 12:39

Планували підривати потяги з допомогою для України: у Польщі затримали російських шпигунів

19 Липня 2023 11:07

Буданов не заявляв про причетність до вибухів на полігоні в Криму 
19 Липня 2023 10:34

Подробиці нічної атаки на Одещину: влучання в зерновий термінал порту, понівечені будинки, велика пожежа на складах
19 Липня 2023 09:21

ЗСУ розповіли подробиці про нічну масовану атаку 
19 Липня 2023 07:56

Окупанти не змогли відновити втрачені позиції на Запоріжжі та Донеччині – Геншаб

Останні новини
усі новини

Думки

Сергій ТРОНЬ

Нові криптопроєкти у світі – варіантів для вкладень дедалі більше

Александр КИРШ

Украина в НАТО вместо США,или Новое заявление Трампа

Александр КИРШ

“Вова, скажи дядям спасибо”

Александр КИРШ

НАТО предлагает Украине не корейский вариант раздела страны, а германский

Віктор АЛЄКСЄЄВ

Ми і НАТО

Александр КИРШ

Newsweek: США тайно согласовали российскую агрессию против Украины

усі думки