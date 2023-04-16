Випустили 10 ракет: на Миколаївщині у Великодню ніч росіяни вбили двох підлітків

Російські окупанти обстріляли Миколаївщину на Великодню ніч, внаслідок чого загинули двоє підлітків, повідомив очільник ОВА Віталій Кім.

“Вночі 16 квітня о 02:20 ворожого ракетного обстрілу зазнала Снігурівська громада. Попередньо зенітно-ракетними системами С-300.

В одному з населених пунктів громади внаслідок обстрілу загинуло двоє підлітків 2005 року народження”, – написав Кім у Telegram.

За даними влади, пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад та приватне підприємство.

Тим часом у місті Снігурівка в наслідок нічного обстрілу пошкоджено два навчальні заклади, лікарню, будинок культури та житлові будинки.

Армія РФ атакувала ракетами місто Снігурівк 16 квітня 2023 року о 02.10 год. За попередніми даними, окупанти випустили близько 10 ракет С-300 по мирному населенню Снігурівки.