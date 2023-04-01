На Луганщині російських окупантів розквартировують по відібраним у мешканців оселям

У Луганській області загарбники перевіряють місцевих жителів, а також виселяють їх із власних осель для поселення російських військових.
Після ефективного вогневого ураження по районах зосередження живої сили та техніки противника, у Троїцькому районі Луганської області окупанти посилили контррозвідувальний режим, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Проводиться перевірка місцевих жителів, у окремих населених пунктах – відключено мобільний зв’язок.
Продовжують фіксуватися випадки використання загарбниками цивільної інфраструктури та приватної власності у власних цілях.
Зокрема, у окремих населених пунктах Щастинського району Луганської області, відзначено виселення людей із власних осель для розквартирування військовослужбовців російських окупаційних військ.