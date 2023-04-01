Суспільство

На Луганщині російських окупантів розквартировують по відібраним у мешканців оселям У Луганській області загарбники перевіряють місцевих жителів, а також виселяють їх із власних осель для поселення російських військових. Після ефективного вогневого ураження по районах зосередження живої сили та техніки противника, у Троїцькому районі Луганської області окупанти посилили контррозвідувальний режим, повідомляє Генштаб ЗСУ. Проводиться перевірка місцевих жителів, у окремих населених пунктах – відключено мобільний зв’язок. Продовжують фіксуватися випадки використання загарбниками цивільної інфраструктури та приватної власності у власних цілях. Зокрема, у окремих населених пунктах Щастинського району Луганської області, відзначено виселення людей із власних осель для розквартирування військовослужбовців російських окупаційних військ. Поділитися:



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