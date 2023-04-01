Суспільство

На Луганщині російських окупантів розквартировують по відібраним у мешканців оселям

1 Квітня 2023 11:55
13
читать на русском →
війна, Луганська область, окупанти

У Луганській області загарбники перевіряють місцевих жителів, а також виселяють їх із власних осель для поселення російських військових.

Після ефективного вогневого ураження по районах зосередження живої сили та техніки противника, у Троїцькому районі Луганської області окупанти посилили контррозвідувальний режим, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Проводиться перевірка місцевих жителів, у окремих населених пунктах – відключено мобільний зв’язок.

Продовжують фіксуватися випадки використання загарбниками цивільної інфраструктури та приватної власності у власних цілях.

Зокрема, у окремих населених пунктах Щастинського району Луганської області, відзначено виселення людей із власних осель для розквартирування військовослужбовців російських окупаційних військ.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
1 Квітня 2023 13:14
23

Зимовий наступ Росії на Донбасі провалився, – британська розвідка
1 Квітня 2023 14:24
3

Росіяни обстріляли Харківщину, вбили цивільного
1 Квітня 2023 12:28
53

США не надаватимуть Україні ATACMS, – Міллі
1 Квітня 2023 11:19
20

Російська армія за добу втратила більше 600 вояк, – Генштаб
31 Березня 2023 20:25
27

МВФ схвалив кредитну програму Україні на $15,6 мільярдів
Останні новини
усі новини

Думки

Альфред КОХ

Что, Коля, забыл как ты жрал ножки Буша у себя в Карелии?..
Андреас КЛЮТ

Путін підвищив ставку ядерною зброєю в Білорусі
Михайло ФЕДОРОВ

Новий підхід до управління системою освіти, розвиток інновацій та мілтек
Александр КИРШ

Обманутые проститутки, или “Хорошие русские”
Юрій ЛУЦЕНКО

Слова Байдена “він – убивця” набули юридичного сенсу
Александр КИРШ

Америчку обидели, или ReaperЛ-ХАРБОР?
усі думки