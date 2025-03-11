Кримінал

На Київщині підліток бив ровесницю: поліція проводить перевірку
11 Березня 2025 21:26
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У Білій Церкві Київської області неповнолітній хлопець побив 16-річну дівчину, поки інша дівчина знімала це на відео. Запис інциденту поширили у соцмережах.

На кадрах видно, як хлопець завдає дівчині кілька ударів руками та ногою, поки вона намагається закрити обличчя. Чутно, як потерпіла плаче та благає припинити побиття.

Побиття дівчинки в Білій Церкві / Кадри з відео

Як повідомили в поліції Київської області, подія сталася ще наприкінці 2024 року, але інформацію про неї правоохоронці отримали лише 11 березня. Причини конфлікту невідомі, але в соцмережах припускають, що у потерпілої могли вимагати гроші на алкоголь та сигарети.

Наразі поліція зареєструвала звернення та проводить перевірку.


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