На Курщині загинуло щонайменше 100 північнокорейських солдатів

Щонайменше 100 північнокорейських військових, які воюють на боці Росії, загинули, а близько 1000 отримали поранення в боях з українськими захисниками на території Курської області РФ.

Про це повідомляє член парламенту Південної Кореї Лі Сонг Квон, пише Reuters.

За словами Лі Сонг Квона, північнокорейські військові зазнають значних втрат через брак бойового досвіду, зокрема у використанні безпілотників, а також через незнання місцевості.

Парламентар пояснив, що відмінності в оцінці кількості загиблих порівняно з даними американських військових, які повідомляли про кілька сотень жертв, зумовлені більш обережним аналізом, проведеним Національною розвідувальною службою Південної Кореї.

“За нашими даними, щонайменше 100 північнокорейських військових загинули, а кількість поранених вже наближається до 1000 осіб.”

Лі Сонг Квон також зазначив, що є ознаки підготовки до подальшого розгортання північнокорейських сил. Зокрема, розвідка зафіксувала, як лідер КНДР Кім Чен Ин особисто спостерігає за військовими навчаннями.