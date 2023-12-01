Економіка

На кордоні з Польщею у черзі стоять більше двох тисяч вантажівок

1 Грудня 2023 13:30
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польща, Словаччина

Станом на ранок 1 грудня на українсько-польському кордоні у чергах на в’їзд в Україну зафіксовано близько 2100 вантажних транспортних засобів.

Найбільш інтенсивний рух відбувається на напрямку пункту пропуску Краківець. Про це у ефірі телемарафону Єдині новини повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, зазначивши, що за минулу добу польська сторона на пункті пропуску Ягодин прийняла не більше 20 вантажних транспортних засобів на в’їзд.

«Блокування чотирьох напрямків триває. Станом на ранок за інформацією, яку ми маємо від польських колег, на всіх цих чотирьох пунктах пропуску у бік України в чергах стоять близько 2100 вантажних транспортних засобів, найбільше — це навпроти пунктів пропуску Шегині та Рава-Руська», — сказав він, зазначивши, що на в’їзд до Польщі чекають тисячі транспортних засобів.

Він також зазначив, що через блокаду пропуск автомобілів через пункти пропуску суттєво впав. «Ягодин, там раніше за добу перетинали кордон десь 1200−1300 вантажних транспортних засобів у обидва напрямки. Зараз ця кількість коливається на рівні 120−140. Якщо говорити про Рава-Руську та Краківець, то до 6 листопада за добу перетинали кордон по 600 вантажівок у обидва напрямки. Зараз ця кількість зменшилася вдвічі або й втричі» — наголосив речник Держприкордонслужби.


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