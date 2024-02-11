Кримінал

На кордоні з Молдовою затримано першого “антиухилянта”

11 Лютого 2024 13:58
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дпсу, ухилянти
На кордоні затримали чоловіка, який повертався із Молдови поза пунктом пропуску / Фото ДПСУ

Прикордонники Білгород-Дністровського загону, за допомогою БПЛА з тепловізійною камерою, виявили та затримали порушника кордону.

30-річний громадянин України поза пунктом пропуску пішки повертався в Україну, повідомляє пресслужба ДПСУ.

Свої дії житель Одещини пояснив тим, що більше не міг перебувати на чужині та будь-що хотів повернутися в Україну.

На порушника складено протокол про адміністративні правопорушення за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Правове рішення ухвалить суд.


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