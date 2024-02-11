На кордоні з Молдовою затримано першого “антиухилянта”

Прикордонники Білгород-Дністровського загону, за допомогою БПЛА з тепловізійною камерою, виявили та затримали порушника кордону.

30-річний громадянин України поза пунктом пропуску пішки повертався в Україну, повідомляє пресслужба ДПСУ.

Свої дії житель Одещини пояснив тим, що більше не міг перебувати на чужині та будь-що хотів повернутися в Україну.

На порушника складено протокол про адміністративні правопорушення за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Правове рішення ухвалить суд.