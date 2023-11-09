На кордоні України та Польщі заблоковано понад 20 тисяч машин

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков обговорив зі своїм польським колегою Анджеєм Адамчиком блокування кордону протестувальниками у Польщі.

Про це повідомили у пресслужбі Мінінфраструктури.

Як зазначається, заблокованими з обох сторін є понад 20 тисяч транспортних засобів. Збитків зазнає економіка не лише України чи Польщі, а й інших держав, які не можуть перевозити товари та порушують свої договірні зобов’язання.

“Україна з повагою ставиться до права на протест та готова до конструктивного діалогу для вирішення ситуації”, — вказали у відомстві.

Водночас підкреслили, що блокування кордону польськими протестувальниками порушує логістичні шляхи, що вже впливає як на економіку України, так і Європейського союзу.

“Ключове — жодні зміни чи скасування Угоди про лібералізацію не обговорюється”, — наголосили у Мінінфраструктури.

У відомстві додали, що готові допомогти польським колегам вирішити ситуацію із блокування кордону, надати всі відповідні роз’яснення та провести зустрічі за потреби.