Кримінал

На Камчатці зник вертоліт із 22 людьми на борту
31 Серпня 2024 12:19
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росія
Ілюстративне фото / Фото з відкритих джерел

На Камчатці зник вертоліт Мі-8 із 22 людьми на борту. Серед них 19 пасажирів і три члени екіпажу, повідомляє Росавіація.

За даними телеграм-каналу «112», на вертольоті могли летіти туристи. Цю інформацію перевіряють.

“Повітряне судно здійснювало переліт із майданчика в районі вулкана Вачкажець на майданчик Миколаївка (17 кілометрів на південний захід від аеропорту Єлізово). Але в призначений час, близько 07:15, екіпаж вертольота не вийшов на зв’язок», – уточнює Росавіація.

На пошуки зниклого вертольота вилетів інший Мі-8.

Слідчі проводять перевірку за статтею про порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту.


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