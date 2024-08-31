На Камчатці зник вертоліт із 22 людьми на борту

На Камчатці зник вертоліт Мі-8 із 22 людьми на борту. Серед них 19 пасажирів і три члени екіпажу, повідомляє Росавіація.

За даними телеграм-каналу «112», на вертольоті могли летіти туристи. Цю інформацію перевіряють.

“Повітряне судно здійснювало переліт із майданчика в районі вулкана Вачкажець на майданчик Миколаївка (17 кілометрів на південний захід від аеропорту Єлізово). Але в призначений час, близько 07:15, екіпаж вертольота не вийшов на зв’язок», – уточнює Росавіація.

На пошуки зниклого вертольота вилетів інший Мі-8.

Слідчі проводять перевірку за статтею про порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту.