Суспільство

На Хмельниччині наступного тижня не вимикатимуть світло

5 Лютого 2023 13:44
1 336
електроенергія, хмельницький

У четвер, 9 лютого, у всій Хмельницькій області не вимикатимуть світло.

За вказівкою Міненерго, 9 лютого, у четвер, на Хмельниччині будуть проведені режимні заміри, тому електроенергія по області буде протягом всього дня.

Про це повідомляє АТ “Хмельницькобленерго”.

“Енергетики усю добу фіксуватимуть необхідну потребу електричного навантаження на область. Відповідно погодинних відключень та інших обмежень у цей день не буде. В подальшому ж результати вимірів будуть використовуватися для визначення ліміту для області”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у випадку повторних масованих атак на об’єкти критичної інфраструктури та, відповідно, суттєвого зростання дефіциту електричної потужності – режимні заміри можуть бути знову перенесені.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
5 Лютого 2023 11:52
255

П’ятеро поранених, зруйнований ВНЗ: все, що відомо про ранковий удар по Харкову
5 Лютого 2023 16:50
182

Загроза нового наступу: у ЗСУ розповіли, куди росіяни стягують сили
5 Лютого 2023 09:33
151

У Харкові внаслідок обстрілу вже четверо поранених (оновлено)
5 Лютого 2023 08:45
403

Центр Харкова зазнав ракетного удару
4 Лютого 2023 21:00
559

На Харківщині 16-річні підлітки вбили двох жінок
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

«Шахматы» россии с НАТО: «Пойдёшь ферзём — получишь стулом по голове!»
Віталій ПОРТНИКОВ

Россия должна уйти
Александр КИРШ

Воспоминание о будущем, или Рейган: как же его сейчас не хватает человечеству!
Александр КИРШ

Мирный блеф США: путин попался и теперь обречён
Денис КАЗАНСКИЙ

Бессмысленный ритуал
Александр КИРШ

— Какие вы, фи, грубые, не то что наша New York Times!
усі думки