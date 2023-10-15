На Херсонщину окупанти скинули 14 авіабомб

Потужний вибух пролунав у Херсоні. У місті почалися перебої зі світлом та водою, повідомляє місцева влада.

За інформацією моніторингових пабліків, за останню годину росіяни скинули на місто та околиці 14 авіабомб.

Глава МВА Роман Мрочко пізніше уточнив, що армія РФ із бомбардувальника СУ-34 завдала авіаудару по об’єкту критичної інфраструктури у Херсоні.

“Близько години тому з різницею в 30 хвилин військовими рф із СУ-34 було нанесено авіаудар, попередньо 2 КАБ, у районі об’єкту критичної інфраструктури у Херсоні!”, – написав він у Telegram.