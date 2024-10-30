Кримінал

На Херсонщині за добу росіяни вбили трьох людей
30 Жовтня 2024 08:59
читать на русском →

За минулу добу російські окупаційні війська обстріляли 14 населених пунктів Херсонської області. Били по об’єктах критичної інфраструктури та житлових кварталах.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За даними адміністрації, військові РФ з різних видів озброєння атакували Антонівку, Комишани, Придніпровське, Зеленівку, Чорнобаївку, Садове, Білозерку, Станіслав, Микільське, Берислав, Дудчани, Золоту Балку, Львове та Херсон.

Є влучання в об’єкти критичної інфраструктури, освітній заклад та магазин. Пошкоджені три багатоповерхівки, 30 приватних будинків, газопроводи, гаражі, автобуси та автомобілі, йдеться в повідомленні.

Внаслідок російської збройної агресії минулої доби на Херсонщині загинули троє людей, ще 15 отримали поранення різного ступеня тяжкості.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
30 Жовтня 2024 11:43

В “Укренерго” готують кілька сценаріїв для проходження “найважчої за 3 роки зими”
30 Жовтня 2024 10:26

Північнокорейських військових розмістили в Курській області за 50 кілометрів від кордону, – FT
30 Жовтня 2024 07:43

В рамках нового пакета військової допомоги від США Україна отримає 2000 Humvee, – Forbes
30 Жовтня 2024 07:32

Росіяни вночі атакували Україну понад 60 безпілотниками
30 Жовтня 2024 07:06

FT: Україна та РФ ведуть переговори про припинення ударів по енергетичних об’єктах
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
Сергій ПРИТУЛА

Дві України в часі війни…
Юрій САПРОНОВ

Я за создание ЯО
Костянтин НЕМІЧЕВ

“План Перемоги”?
Юрій БУТУСОВ

Є два шляхи проведення мобілізації
усі думки