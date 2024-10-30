На Херсонщині за добу росіяни вбили трьох людей

За минулу добу російські окупаційні війська обстріляли 14 населених пунктів Херсонської області. Били по об’єктах критичної інфраструктури та житлових кварталах.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За даними адміністрації, військові РФ з різних видів озброєння атакували Антонівку, Комишани, Придніпровське, Зеленівку, Чорнобаївку, Садове, Білозерку, Станіслав, Микільське, Берислав, Дудчани, Золоту Балку, Львове та Херсон.

Є влучання в об’єкти критичної інфраструктури, освітній заклад та магазин. Пошкоджені три багатоповерхівки, 30 приватних будинків, газопроводи, гаражі, автобуси та автомобілі, йдеться в повідомленні.

Внаслідок російської збройної агресії минулої доби на Херсонщині загинули троє людей, ще 15 отримали поранення різного ступеня тяжкості.