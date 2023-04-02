На Херсонщині росіяни продовжують примусову паспортизацію населення, – Генштаб

Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Херсонської області.

Зокрема, в населених пунктах Генічеськ та Стрілкове на блокпостах російські окупанти обмежують пересування громадян України, які не отримали паспорти громадян російської федерації, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Під час обшуків повідомляють, що громадяни України, які не отримали російські паспорти, після четвертого перетину блокпосту отримають заборону на в’їзд та виїзд.

Також російська окупаційна так звана “влада”, з метою привласнення нерухомості громадян України, активно підробляє документи на право власності на житлові приміщення та бази відпочинку, шляхом фальсифікації договорів купівлі-продажу та дарування.

В населеному пункті Козачі Лагері Херсонської області, після успішного вогневого ураження об’єкта російських окупаційних військ, противник активно проводить перевірки мобільних телефонів місцевих жителів та несанкціоновано обшукує помешкання громадян України.