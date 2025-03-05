На Херсонщині через російські обстріли є вбиті і поранені

За добу через російські обстріли на Херсонщині загинули двоє людей, ще шестеро отримали поранення.

Як повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін, спочатку було відомо про одного загиблого, а згодом стало відомо, що під час нічного обстрілу Корабельного району Херсона смертельні поранення дістав 55-річний чоловік.

Під ворожим вогнем опинилися понад 25 населених пунктів області, серед них Антонівка, Томина Балка, Станіслав, Берислав, Дніпровське, Новотягинка, Бургунка, Ольгівка та Херсон.

Окупанти обстрілювали житлові квартали та соціальну інфраструктуру, пошкоджено два багатоповерхові та сім приватних будинків, а також автомобілі.