Суспільство

На Харківщині зросла кількість випадків сказу тварин 

19 Січня 2024 10:10
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тварини, Харківщина

Влада вирішила посилити протиепізоотичні заходи у Харківській області, оскільки через війну було неможливо вакцинувати тварин від сказу у 2022 році.

Про це повідомляє Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Харківській ОВА

За даними влади, у 2023 році в регіоні зафіксовано 117 спалахів сказу тварин.

Майже 70% з них виявлено на деокупованих територіях або в зонах, де велися активні бойові дії. Зокрема в Ізюмському та Чугуївському районах області.

“Така ситуація пов’язана з неможливістю проведення пероральної вакцинації диких м’ясоїдних тварин і контроль їхньої популяції в попередньому 2022 році”.


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