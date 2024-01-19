На Харківщині зросла кількість випадків сказу тварин 

Влада вирішила посилити протиепізоотичні заходи у Харківській області, оскільки через війну було неможливо вакцинувати тварин від сказу у 2022 році.

Про це повідомляє Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Харківській ОВА

За даними влади, у 2023 році в регіоні зафіксовано 117 спалахів сказу тварин.

Майже 70% з них виявлено на деокупованих територіях або в зонах, де велися активні бойові дії. Зокрема в Ізюмському та Чугуївському районах області.

“Така ситуація пов’язана з неможливістю проведення пероральної вакцинації диких м’ясоїдних тварин і контроль їхньої популяції в попередньому 2022 році”.