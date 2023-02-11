Харків

На Харківщині затримали зловмисника, який під час застілля вбив господаря будинку

11 Лютого 2023 13:41
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харків, вбивство

На Харківщині працівники Куп’янського райвідділу поліції затримали 30-річного мешканця Куп’янська, який під час застілля спочатку побив, а потім вбив господаря будинку.

Слідчі встановили, що злочин стався у Куп’янську влітку минулого року. Підозрюваний перебував у гостях у 48-річного містянина. Чоловіки розпивали на кухні спиртне. Під час застілля вони посварилися. Гість спочатку наніс знайомому тілесні ушкодження, а потім вдарив кухонним ножем у живіт. Поранення виявилося смертельним. Після вчинення злочину зловмисник покинув місце події.

Поліцейські встановили, що раніше затриманий неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжок, нанесення тілесних ушкоджень та шахрайство.

Йому оголосили про підозру та затримали. Вбивці загрожує позбавлення волі строком до 15 років.


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