Економіка

На Харківщині запустили всі 518 запланованих до запуску котелень – Синєгубов

12 Грудня 2022 17:31
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Комунальні служби, що ліквідовують наслідки ворожих обстрілів та відновлюють критичну інфраструктуру на Харківщині працюють цілодобово. В області запустили всі 518 запланованих до запуску котелень.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Продовжуємо відновлювати транспортне сполучення. Уже запустили 23 маршрути, що з’єднують деокуповані міста і села з обласним та районними центрами. Всього ж відновили 138 маршрутів”, – додав він.

На сьогоднішній день в області Облаштовано 16 тимчасових переправ на місці зруйнованих мостів. 24 мости будуть капітально відновлені у наступному році.

“Люди на деокупованих територіях отримали уже більше 10 тис кубометрів безкоштовних дров. Ці дрова закуплені за кошти державного бюджету. Триває реалізація першої субвенції на більш ніж 66 мільйонів гривень”, – поінформував Синєгубов.


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