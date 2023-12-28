На Харківщині загарбники за добу обстріляли понад 15 населених пунктів

Російські загарбники упродовж доби здійснили обстріли понад 15 населених пунктів Харківської області.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За його словами, артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Лосівка, Бочкове Чугуївського району, Красне Перше, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району.
Авіаційного удару зазнала Іванівка Куп’янського району
Збройні сили України відбили 17 атак ворога біля Синьківки та Іванівки Куп’янського району.
За словами Синєгубова, о 15:10 загарбники обстріляли село Курилівка Куп’янського району. Пошкоджено приватний будинок, лінію електропередач. Без постраждалих.
Як зауважив голова ОВА, за добу на Харківщині вибухотехніки провели розмінування 4,1 га території, знищили 377 вибухонебезпечних предметів. Розмінування триває.