Кримінал

На Харківщині внаслідок російського обстрілу загинув водій екскаватора

22 Квітня 2024 20:40
обстріли
Наслідки російського обстрілу Харківщини / Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські окупаційні війська вдарили по селу Юрченкове Чугуївського району на Харківщині, внаслідок цього загинув водій екскаватор.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

“Пряме влучання зафіксовано в ескаватор, за кермом якого перебував 34-річний водій. Сталась пожежа, чоловік загинув на місці”, – йдеться у повідомленні.

Також окупанти обстріляли село Глушківка Курилівської територіальної громади та  село Приколотне Вільхуватської громади. Гостру реакцію на стрес отримала 71-річна жінка.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
22 Квітня 2024 20:07

Зеленський провів телефонну розмову з Байденом: говорили про військову допомогу
22 Квітня 2024 20:13

Росіяни вдарили по телевежі у Харкові: фото наслідків
22 Квітня 2024 19:43

​Суд продовжив арешт Коломойського і зменшив заставу
22 Квітня 2024 19:36

За добу на фронті відбулось 62 бойових зіткнень, найбільше атак на Лиманському напрямку, – Генштаб
22 Квітня 2024 17:39

Росіяни завдали удар по обʼєкту телевізійної інфраструктури Харкова
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Максим ЖОРІН

Війна – справа молодих
Віталій ПОРТНИКОВ

Три дороги з війни
Олександр ТУРЧИНОВ

У цей день, 13 квітня 2014 року, я оголосив широкомасштабну Антитерористичну операцію
Костянтин НЕМІЧЕВ

Демобілізація відкладається
Ігор ЧЕРНЯК

Іноді носіння рожевих окулярів… призводить до смерті
Юрій САПРОНОВ

Не надо нас пугать!
усі думки