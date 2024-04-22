На Харківщині внаслідок російського обстрілу загинув водій екскаватора

Російські окупаційні війська вдарили по селу Юрченкове Чугуївського району на Харківщині, внаслідок цього загинув водій екскаватор.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

“Пряме влучання зафіксовано в ескаватор, за кермом якого перебував 34-річний водій. Сталась пожежа, чоловік загинув на місці”, – йдеться у повідомленні.

Також окупанти обстріляли село Глушківка Курилівської територіальної громади та село Приколотне Вільхуватської громади. Гостру реакцію на стрес отримала 71-річна жінка.