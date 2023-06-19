Кримінал

На Харківщині внаслідок обстрілів поранено двох чоловіків, ще один підірвався на “пелюстці”

19 Червня 2023 08:16
12
читать на русском →
хова

Минулої доби ворог з артилерії та мінометів обстрілював населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, внаслідок мінометного обстрілу с. Липці Харківського району зруйновано 2 приватні житлові будинки, зазнав поранення 35-річний цивільний чоловік, пошкоджено автомобіль.

У Вовчанську Чугуївського району обстрілом пошкоджено лінію електропередач, щонайменше 2 будинки та господарчі споруди.

У с. Першотравневе Ізюмського району через артилерійський обстріл ворога зазнав поранення та був госпіталізований чоловік 65 років.

У с. Морозова Долина Богодухівського району через ворожий обстріл сталася пожежа у лісосмузі поза межами населеного пункту.

У с. Токарівка Харківського району місцевий мешканець 52 років наступив на міну типу “Пелюстка”, госпіталізований з пораненням середньої тяжкості.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
19 Червня 2023 09:09
25

ЗСУ підтвердили знищення восьми повітряних цілей РФ у ніч на 19 червня
19 Червня 2023 08:36
68

Маляр підтвердила звільнення П’ятихаток
19 Червня 2023 08:16
12

На Харківщині внаслідок обстрілів поранено двох чоловіків, ще один підірвався на “пелюстці”
19 Червня 2023 08:09
31

Втрати ворога у живій силі перевищили 220 тисяч
19 Червня 2023 07:56
62

Наразі відомі подробиці нічної атаки на Одесу
Останні новини
усі новини

Думки

Евгений КОМАРОВСКИЙ

Коронавирус. Прощай пандемия, привет эндемия!
Александр КИРШ

Реальное соотношение погибшихсо стороны Украины и мордора
Юрій ЛУЦЕНКО

Припиніть!
Александр КИРШ

Из Америки написали, что я — российский агент
Віталій ПОРТНИКОВ

Путин и равнодушие
Ігор Черняк

Найкращі йдуть, а лишаються ті, хто лишаються
усі думки