На Харківщині внаслідок обстрілів поранено двох чоловіків, ще один підірвався на “пелюстці”

Минулої доби ворог з артилерії та мінометів обстрілював населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, внаслідок мінометного обстрілу с. Липці Харківського району зруйновано 2 приватні житлові будинки, зазнав поранення 35-річний цивільний чоловік, пошкоджено автомобіль.

У Вовчанську Чугуївського району обстрілом пошкоджено лінію електропередач, щонайменше 2 будинки та господарчі споруди.

У с. Першотравневе Ізюмського району через артилерійський обстріл ворога зазнав поранення та був госпіталізований чоловік 65 років.

У с. Морозова Долина Богодухівського району через ворожий обстріл сталася пожежа у лісосмузі поза межами населеного пункту.

У с. Токарівка Харківського району місцевий мешканець 52 років наступив на міну типу “Пелюстка”, госпіталізований з пораненням середньої тяжкості.