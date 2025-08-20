На Харківщині російський FPV-дрон вбив двох літніх людей

Близько 10 європейських країн готові направити свої війська в Україну, — Bloomberg

На місці працювали слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.

Трагедія сталася 20 серпня близько 08:30. Ворожий безпілотник влучив у цивільний автомобіль ЗАЗ-1103 “Славута”, який рухався автодорогою неподалік села Петрівка Золочівської громади.

На Харківщині внаслідок удару російського FPV-дрона загинули двоє мирних жителів. Про це повідомили в обласній поліції .