        На Харківщині російський FPV-дрон вбив двох літніх людей

        Федір Олексієв
        20 Серпня 2025 12:27
        Російський FPV-дрон поцілив у цивільну автівку / Фото: Нацполіція
        На Харківщині внаслідок удару російського FPV-дрона загинули двоє мирних жителів. Про це повідомили в обласній поліції.

        Трагедія сталася 20 серпня близько 08:30. Ворожий безпілотник влучив у цивільний автомобіль ЗАЗ-1103 “Славута”, який рухався автодорогою неподалік села Петрівка Золочівської громади.

        Жертвами атаки стали 70-річний водій та його 71-річна співмешканка.

        На місці працювали слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.


