На Харківщині російський FPV-дрон вбив двох літніх людей

На Харківщині внаслідок удару російського FPV-дрона загинули двоє мирних жителів. Про це повідомили в обласній поліції.
Трагедія сталася 20 серпня близько 08:30. Ворожий безпілотник влучив у цивільний автомобіль ЗАЗ-1103 “Славута”, який рухався автодорогою неподалік села Петрівка Золочівської громади.
Жертвами атаки стали 70-річний водій та його 71-річна співмешканка.
На місці працювали слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.