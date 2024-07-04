Суспільство

На Харківщині російська ДРГ спробувала зайти в Сотницький Козачок
4 Липня 2024 16:11
читать на русском →
війна
Село Сотницький Козачок Харківської області на мапі DeepState

Російська диверсійно-розвідувальна група здійснила спробу заходу у Сотницький Козачок Харківської області.

Село розташоване безпосередньо на лінії державного кордону, повідомило Оперативно-тактичне угруповання “Харків”.

В зоні відповідальності ОТУ Харків російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на напрямках Вовчанськ та Липці. В той же час вздовж лінії державного кордону ворог намагається створити додаткові точки напруження використовуючи тактику дій ДРГ.  

Одна з таких груп здійснила спробу заходу у населений пункт Сотницький Козачок, який знаходиться безпосередньо на лінії державного кордону. 

У поточний момент підрозділи Сил оборони України продовжують заходи з виявлення та знищення залишків ворожої групи.

За даними Генштабу, на Харківському напрямку минулої доби, 3 липня, окупанти продовжували наступальні дії за підтримки авіації. Загалом там відбулося 15 бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке і Липці.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
4 Липня 2024 16:11

На Харківщині російська ДРГ спробувала зайти в Сотницький Козачок
4 Липня 2024 16:42

Залужний уже вирушив до Великої Британії, – ЗМІ
4 Липня 2024 13:32

Начальник Генштабу Збройних сил Польщі прибув до Києва
4 Липня 2024 12:28

Зеленський не даватиме інтерв’ю Такеру Карлсону
4 Липня 2024 10:41

В один із енергетичних об’єктів Чернігівщини влучив ворожий дрон, без електрики залишилось майже 6000 споживачів
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
Юрій БІРЮКОВ

Скрепы — наше всё
Костянтин НЕМІЧЕВ

Що по Харкову?
усі думки