На Харківщині російська ДРГ спробувала зайти в Сотницький Козачок

Російська диверсійно-розвідувальна група здійснила спробу заходу у Сотницький Козачок Харківської області.

Село розташоване безпосередньо на лінії державного кордону, повідомило Оперативно-тактичне угруповання “Харків”.

В зоні відповідальності ОТУ Харків російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на напрямках Вовчанськ та Липці. В той же час вздовж лінії державного кордону ворог намагається створити додаткові точки напруження використовуючи тактику дій ДРГ.

Одна з таких груп здійснила спробу заходу у населений пункт Сотницький Козачок, який знаходиться безпосередньо на лінії державного кордону.

У поточний момент підрозділи Сил оборони України продовжують заходи з виявлення та знищення залишків ворожої групи.