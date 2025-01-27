На Харківщині після авіаударів по Куп’янську з-під завалів вилучили тіла двох загиблих

26 січня з 13:40 по 14:20 збройні сили РФ завдали декілька авіаційних ударів по місту Купʼянськ Харківської області. На місці пожежі рятувальники знайшли поранену жінку. Сьогодні з-під завалів дістали двох загиблих.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

З-під завалів у Куп’янську деблоковано тіла двох загиблих жінок віком 95 та 62 років.

Нагадаємо, внаслідок бомбардування на території одного з приватних домоволодінь спалахнула пожежа. Рятувальникам вдалось врятувати з будинку 86-річну жінку. У потерпілої – вибухове поранення та перелом лівого плеча, її госпіталізували.

Внаслідок вказаних авіаударів пошкоджено понад пів сотні будинків. Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів.