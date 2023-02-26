На Харківщині окупанти обстріляли багатоквартирні будинки, поранена жінка

Протягом доби військові російської федерації наносили удари по прикордонних населених пунктах Чугуївського, Куп’янського та Харківського районів. Постраждала одна жінка. Їй надали допомогу на місці події.

25 лютого у Куп’янську через обстріли пошкоджені приватні житлові будинки та господарчі споруди. Постраждала 82-річна жінка, повідомляють у поліції.

В смт Куп’янськ-Вузловий пошкоджено п’ятиповерхові житлові будинки.

З артилерії ворог наносив удари по селу Моначинівка Куп’янського району.

Протягом дня окупанти атакували місто Вовчанськ. Пошкоджено щонайменше 3 житлові будинки. Обійшлося без постраждалих.

Також військові росії наносили удари по прикордонних населених пунктах Чугуївського та Харківського районів.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України

В області триває гуманітарне розмінування. За минулу добу 25 лютого піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 1 га території в Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області. Саперами виявлено та знешкоджено 46 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалося 7 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 36 осіб особового складу та 14 одиниць техніки.