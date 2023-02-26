Харків

На Харківщині окупанти обстріляли багатоквартирні будинки, поранена жінка

26 Лютого 2023 11:42
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харків, обстріли

Протягом доби військові російської федерації наносили удари по прикордонних населених пунктах Чугуївського, Куп’янського та Харківського районів. Постраждала одна жінка. Їй надали допомогу на місці події.

25 лютого у Куп’янську через обстріли пошкоджені приватні житлові будинки та господарчі споруди. Постраждала 82-річна жінка, повідомляють у поліції.

В смт Куп’янськ-Вузловий пошкоджено п’ятиповерхові житлові будинки.

З артилерії ворог наносив удари по селу Моначинівка Куп’янського району.

Протягом дня окупанти атакували місто Вовчанськ. Пошкоджено щонайменше 3 житлові будинки. Обійшлося без постраждалих.

Також військові росії наносили удари по прикордонних населених пунктах Чугуївського та Харківського районів.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України

В області триває гуманітарне розмінування. За минулу добу 25 лютого піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 1 га території в Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області. Саперами виявлено та знешкоджено 46 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалося 7 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 36 осіб особового складу та 14 одиниць техніки.


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