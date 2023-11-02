Суспільство

На Харківщині оголосили примусову евакуацію дітей з 66 населених пунктів

2 Листопада 2023 12:12
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діти, евакуація

У четвер, 2 листопада, у 66 населених пунктах Харківської області оголосили евакуацію дітей разом з родинами через безпекову ситуацію в регіоні.

Про це пише Мінреінтеграції.

“Через складну безпекову ситуацію на Харківщини схвалено примусову евакуацію 275 дітей з їхніми родинами із 66 населених пунктів”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що евакуацію планують провести впродовж 45 дів із Кіндрашівської, Куп’янської, Курилівської, Петропавлівської, Дворічанської та Вільхуватської територіальних громад Куп’янського району Харківської області.

“Евакуйовані діти в супроводі одного з батьків або ж законного представника будуть забезпечені безоплатним прихистком, гуманітарною допомогою, психологічною підтримкою тощо”, – додали у міністерстві.


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