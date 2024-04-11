На фронт передають роботизовані турелі “ШаБля”

Три модифікації роботизованої платформи “ШаБля”, які можуть вести вогонь на відстань від 1,2 км до 2,2 км, передають на найгарячіші ділянки фронту.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

“ШаБля — це унікальна розробка від команди українських інженерів, учасників кластеру Brave1. Вона дистанційно знищує ворога. Дистанційно — означає збережені життя наших захисників. За допомогою кулеметної турелі військові формують лінію оборони, знищують живу силу та легкоброньовані цілі противника”, – повідомив Федоров.

Роботизована турель вже воює у складі батальйону Вовки Да Вінчі, 3 та 5 ОШБр, 110 ОМБр, 123 і 125 ОБрТрО, 81 окремої аеромобільної бригади.