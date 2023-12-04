Суспільство

На Філіппінах стався потужний землетрус

4 Грудня 2023 08:47
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землетрус

Ще один потужний землетрус стався біля східного узбережжя філіппінського острова Мінданао вранці 4 грудня, на тлі серії землетрусів і поштовхів, зосереджених навколо того ж району протягом вихідних.

Про це пише видання Deutsche Welle.

Геологічна служба США (USGS) повідомила, що землетрус магнітудою 6,9 стався приблизно о четвертій ранку за місцевим часом на глибині приблизно 30 кілометрів.

Це сталося після смертоносного землетрусу магнітудою 7,6 пізно в суботу, 2 грудня, та ще одного підземного поштовху магнітудою 6,6 у неділю в тому ж районі. Веб-сайт Геологічної служби США зареєстрував десятки сейсмічних подій.

Влада вже повідомила про двох загиблих і кількох поранених під час землетрусу в суботу ввечері, а також про пошкодження будівель і будинків.

Штатний сержант поліції Хінатуа Джозеф Ламбо повідомив агентству новин AFP, що останній землетрус змусив людей в одному з найбільш постраждалих міст знову вибігти на вулицю на випадок, якщо їхні будинки будуть пошкоджені.

“Вони запанікували через спогади про землетрус минулої ночі”, — сказав він, перш ніж додати, що поліція все ще перевіряє на наявність подальших збитків або жертв.

Суботній землетрус також ненадовго викликав попередження про цунамі в регіоні, але пізніше це було скасовано.

Землетруси є майже щоденним явищем на Філіппінах, розташованих уздовж тихоокеанського “Вогняного кільця”, великої зони інтенсивної сейсмічної та вулканічної активності. Кілька людей загинули внаслідок ще одного землетрусу магнітудою 6,7 у середині листопада, який спричинив часткове обвалення торгового центру.


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