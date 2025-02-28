На Донеччині рятувальник ДСНС майже два роки не з’являвся на службі й отримав понад 1 млн гривень зарплати

У Донецькій області викрили у зловживанні колишнього начальника державної пожежно-рятувальної частини ДСНС. Його підлеглий отримав понад мільйон гривень заробітної плати, хоча майже два роки не з’являвся на службі.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

За даними ДБР, посадовець із січня 2022 року по вересень 2023 року ігнорував відсутність підлеглого на роботі. Попри це, той продовжував отримувати заробітну плату, зрідка виконуючи ремонт службового транспорту.

“Через дії начальника підлеглий незаконно отримав понад 1 млн грн у той час, коли його колеги розбирали завали після обстрілів РФ на території Донецької області”, – розповіли правоохоронці.

Наразі фігурант займає іншу посаду. Йому повідомлено про підозру у зловживанні владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.

Матеріали щодо підлеглого, який незаконно отримував зарплатню, будуть виділені в окреме кримінальне провадження.