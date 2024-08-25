На Донеччині росіяни за добу вбили сімох цивільних

У Донецькій області війська рф здійснили 2 871 атаку по лінії фронту та житловому сектору.
Такі дані наводить Нацполіція України.
- Костянтинівку росіяни накрили з артилерії – вбили п’ятьох цивільних осіб, ще шість мешканців зазнали поранень.
- Котлине ворог обстріляв з РСЗВ «Смерч» – одна людина загинула та одна травмована.
- У Торецьку внаслідок обстрілів є загиблий і двоє поранених жителів.
- По Краматорську окупанти вночі вдарили ракетою з ОТРК «Іскандер-М» – двох цивільних осіб поранено, ще одна людина, ймовірно, перебуває під завалами. Рятувально-пошукові роботи тривають.
- У Кураховому внаслідок артилерійського обстрілу поранення отримали троє мешканців, зокрема дівчина 2007 року народження.
- Є поранений в Українську.
Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.