На Дніпропетровщині внаслідок обстрілу пошкоджено енергетичний обʼєкт ДТЕК

7 березня під час масованої ракетно-дронової атаки Росії на енергетику України окупанти завдали удару по енергетичному обʼєкту ДТЕК у Дніпропетровській області.

Про це повідомили в Групі ДТЕК.

“Попри небезпеку повторних обстрілів, робимо усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в усі домівки”, – зазначили в ДТЕК.

Нагадаємо, у ніч на 7 березня армія РФ здійснила комбіновану атаку ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об’єктах критичної інфраструктури України. Основний акцент удару – по об’єктах газовидобувної промисловості України. За даними міністра енергетики Германа Галущенка, окупанти цілили по енергетичній та газовій інфраструктурі в різних регіонах.