На Чернігівщині зловмисники труїли людей з інвалідністю заради квартир

Поліцейські викрили двох жителів Чернігівської області, які роками обманювали самотніх пенсіонерів та громадян з інвалідністю, переписували на себе їхнє житло, а потім давали смертельну дозу отрути. Правоохоронці запобігли вбивству 66-річного чоловіка з інвалідністю по зору та вилучили у зловмисників зброю, підроблені документи, отруйні речовини й довіреності на майно.

Про це повідомили в Нацполіції України.

Оперативники встановили, що 44-річний та 34-річний чернігівці підшукували людей, які перебувають в уразливому стані, та схиляли їх до спільного вживання алкоголю.

“Шахраї регулярно приносили потерпілим спиртне, у яке додавали сильнодіючі лікарські препарати та шкідливі речовини (метиловий спирт). Зловмисники переконували потерпілих оформити довіреність на розпорядження їхньою нерухомістю, а отримавши відповідні документи, додавали смертельну дозу ліків в алкоголь і поїли ним власників майна”, – розповіли в поліції.

Під час спроби напоїти чергового потерпілого отруйною речовиною спільники були затримані.

Під час обшуків поліція вилучила пляшки зі спиртовмісними речовинами, сильнодійні пігулки, низку паспортів громадян і документів на майно – довіреності, заповіти, доручення, заяви, договори купівлі-продажу, пенсійні посвідчення, десятки банківських карток і мобільних телефонів. Також у затриманих виявлено гвинтівку і гладкоствольну рушницю з набоями.

Слідчі ГУНП у Чернігівській області оголосили обом зловмисникам підозри в замаху на вбивство групою осіб з корисливих мотивів та розслідують скоєння шахрайства у великих розмірах.

Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.