На Чернігівщині внаслідок атаки РФ пошкоджено важливий енергооб’єкт

Сьогодні, 27 жовтня, російські війська атакували об’єкти критичної інфраструктури у Сновській громаді у прикордонні Чернігівської області.

Про це повідомила Сновська міська рада у Facebook.

За офіційними даними, зафіксовано кілька влучань. Начальник Корюківської районної військової адміністрації Павло Мірошниченко повідомив у коментарі Суспільному, що пошкоджено житловий будинок та об’єкт інфраструктури, пожежу ліквідовано. Інформація про постраждалих не надходила.

Реклама

Реклама

АТ “Чернігівобленерго” зазначило, що внаслідок атаки пошкоджено важливий енергооб’єкт у Корюківському районі.

Нагадаємо, 26 і 27 жовтня російські безпілотники атакували об’єкти транспортної інфраструктури у Корюківській громаді. Тоді були поранені місцеві жителі та зруйновані житлові будинки. Зранку 27 жовтня окупанти повторно обстріляли одне з сіл громади, унаслідок чого також пошкоджене житло.