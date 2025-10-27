        Суспільство

        На Чернігівщині внаслідок атаки РФ пошкоджено важливий енергооб’єкт

        Галина Шподарева
        27 Жовтня 2025 18:39
        читать на русском →
        Рятувальники Чернігівщини на місці пожежі / Фото архівне: ДСНС
        Рятувальники Чернігівщини на місці пожежі / Фото архівне: ДСНС

        Сьогодні, 27 жовтня, російські війська атакували об’єкти критичної інфраструктури у Сновській громаді у прикордонні Чернігівської області.

        Про це повідомила Сновська міська рада у Facebook.

        За офіційними даними, зафіксовано кілька влучань. Начальник Корюківської районної військової адміністрації Павло Мірошниченко повідомив у коментарі Суспільному, що пошкоджено житловий будинок та об’єкт інфраструктури, пожежу ліквідовано. Інформація про постраждалих не надходила.

        Реклама
        Реклама

        АТ “Чернігівобленерго” зазначило, що внаслідок атаки пошкоджено важливий енергооб’єкт у Корюківському районі.

        Нагадаємо, 26 і 27 жовтня російські безпілотники атакували об’єкти транспортної інфраструктури у Корюківській громаді. Тоді були поранені місцеві жителі та зруйновані житлові будинки. Зранку 27 жовтня окупанти повторно обстріляли одне з сіл громади, унаслідок чого також пошкоджене житло.

        Рятувальники на місці атаки РФ на Чернігівщині / Фото: Корюківська РВА

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини