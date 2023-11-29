Митрополиту УПЦ МП Павлу продовжили термін дії запобіжного заходу до 29 січня

Печерський районний суд Києва під час підготовчого судового засідання у справі митрополита УПЦ Павла продовжив на 60 діб строк дії обов’язків.

Про це повідомила у коментарі Укрінформу прессекретар прокуратури Київської області Олена Ковальова.

“Печерський райсуд Києва під час підготовчого судового засідання продовжив на 60 діб строк дії обов’язків екснаміснику Києво-Печерської лаври.

Зокрема, він зобов’язаний не відлучатися з місця проживання без дозволу суду, з’являтися за викликом до суду, не спілкуватися з потерпілими і свідками, носити електронний засіб контролю”, – сказала вона.

Водночас адвокат екснамісника Києво-Печерської лаври Андрій Доманський у коментарі Укрінформу нагадав, що у його підзахисного діє запобіжний захід у вигляді застави розміром 33 млн грн.

“Сьогодні розглядалося клопотання про продовження дії обов’язків, які покладаються під час обрання запобіжного заходу у вигляді застави”, – зауважив він.