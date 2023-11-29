Суспільство

Митрополиту УПЦ МП Павлу продовжили термін дії запобіжного заходу до 29 січня

29 Листопада 2023 19:43
читать на русском →
митрополит, суд

Печерський районний суд Києва під час підготовчого судового засідання у справі митрополита УПЦ Павла продовжив на 60 діб строк дії обов’язків.

Про це повідомила у коментарі Укрінформу прессекретар прокуратури Київської області Олена Ковальова.

“Печерський райсуд Києва під час підготовчого судового засідання продовжив на 60 діб строк дії обов’язків екснаміснику Києво-Печерської лаври.

Зокрема, він зобов’язаний не відлучатися з місця проживання без дозволу суду, з’являтися за викликом до суду, не спілкуватися з потерпілими і свідками, носити електронний засіб контролю”, – сказала вона.

Водночас адвокат екснамісника Києво-Печерської лаври Андрій Доманський у коментарі Укрінформу нагадав, що у його підзахисного діє запобіжний захід у вигляді застави розміром 33 млн грн.

“Сьогодні розглядалося клопотання про продовження дії обов’язків, які покладаються під час обрання запобіжного заходу у вигляді застави”, – зауважив він.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
29 Листопада 2023 18:49

Росія вперше провалила голосування на участь у Виконавчій раді Організації із заборони хімічної зброї 
29 Листопада 2023 15:36

Коломойський подає до Європейського суду з прав людини
29 Листопада 2023 13:42

Україні надали рекомендації щодо вступу до НАТО
29 Листопада 2023 12:28

Зеленський прибув на Одещину
29 Листопада 2023 12:12

Розпочалося перше засідання Ради Україна – НАТО на рівні голів МЗС: головні теми
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
Костянтин НЕМІЧЕВ

ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ?
Віталій ПОРТНИКОВ

Крим і Майдан
Ігор ЧЕРНЯК

Економічний фронт впевнено перемагає!
Ігор ЧЕРНЯК

Технологічні Сили
Леонід МАСЛОВ

Не на захист Ірини Фаріон
усі думки