Минулої доби Сили оборони знищили 670 окупантів, 10 артсистем та 11 БПЛА

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з початку широкомасштабного вторгнення.
З 24.02.22 по 10.04.23 орієнтовно вони склали:
- особового складу ‒ близько 178820 (+670) осіб ліквідовано,
- танків‒ 3637 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7028 (+4) од,
- артилерійських систем – 2750 (+10) од,
- РСЗВ – 534 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 282 (+0) од,
- літаків – 307 (+0) од,
- гелікоптерів – 292 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2323 (+11),
- крилаті ракети ‒ 911 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5607 (+5) од,
- спеціальна техніка ‒ 311 (+2).
Дані уточнюються.
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