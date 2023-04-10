Політика

Минулої доби Сили оборони знищили 670 окупантів, 10 артсистем та 11 БПЛА Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з початку широкомасштабного вторгнення. З 24.02.22 по 10.04.23 орієнтовно вони склали: особового складу ‒ близько 178820 (+670) осіб ліквідовано,

танків‒ 3637 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 7028 (+4) од,

артилерійських систем – 2750 (+10) од,

РСЗВ – 534 (+1) од,

засоби ППО ‒ 282 (+0) од,

літаків – 307 (+0) од,

гелікоптерів – 292 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2323 (+11),

крилаті ракети ‒ 911 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5607 (+5) од,

спеціальна техніка ‒ 311 (+2). Дані уточнюються. Поділитися:



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