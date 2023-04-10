Політика

Минулої доби Сили оборони знищили 670 окупантів, 10 артсистем та 11 БПЛА

10 Квітня 2023 08:29
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втрати ворога

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з початку широкомасштабного вторгнення.

З 24.02.22 по 10.04.23 орієнтовно вони склали:

  • особового складу ‒ близько 178820 (+670) осіб ліквідовано,
  • танків‒ 3637 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7028 (+4) од,
  • артилерійських систем – 2750 (+10) од,
  • РСЗВ – 534 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 282 (+0) од,
  • літаків – 307 (+0) од,
  • гелікоптерів – 292 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2323 (+11),
  • крилаті ракети ‒ 911 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5607 (+5) од,
  • спеціальна техніка ‒ 311 (+2).

Дані уточнюються.


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