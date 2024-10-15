Кримінал

Миколаїв атакували балістикою: понад десяток постраждалих, є жертва
15 Жовтня 2024 06:59
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Вночі у Миколаєві пролунала серія вибухів, у Повітряних силах повідомляли про загрозу балістики.

Як повідомляє “Суспільне”, загалом у різних районах міста було чутно близько семи вибухів.

Внаслідок російської атаки одна людина загинула, 11 поранено, серед них є ті, хто у важкому стані, повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Доповнено 7:35  Ворог атакував місто, попередньо ракетами типу С-300, повідомив Кім.

“Пошкоджено інфраструктурний обʼєкт, ресторанний комплекс, торгові павільйони, житлові будинки та автомобілі. Виникли пожежі, тривають заходи з ліквідації”, – йдеться у повідомленні. 

Внаслідок обстрілу загинула жінка, поранення отримали 16 людей, з них трьом надано амбулаторну допомогу.

Наслідки ракетного удару по Миколаєву / Фото: ДСНС

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